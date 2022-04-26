شاهد .. رمى شنطة فلوس تحت رجليه.. ما فعله الفنان أحمد عز مع أشرف زكي عندما كان فقيراً جلعه يبكي على الهواء.. أسرار صادمة !

انت الان تتابع خبر رمى شنطة فلوس تحت رجليه.. ما فعله الفنان أحمد عز مع أشرف زكي عندما كان فقيراً جلعه يبكي على الهواء.. أسرار صادمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

حكى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موقف له مع الفنان أحمد عز، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة ويعرض عبر شاشة قناة المحور

وقال أشرف زكي: في أعقاب ثورة 2011 وتعرضي لهجوم شديد من قبل البعض، فوجئت بالفنان أحمد عز، جابلي شنطة مليانة فلوس، وقال لي كله من خيرك.

وتابع: "الموقف التاني، أنا عندي بنتين، مايا ومريم، وكانوا صغيرين، بيفتحوا التلفزيون يلاقون أبوهم بيتقطع من مين، من ناس كانوا بيجبلوهم الشاي والقهوة والأكل، من مين، ياريتهم أغراب، فجأة الباب بيخبط، تفتح بنتي مايا الباب، تلاقي أحمد السقا".

وأضاف الفنان أشرف زكي في رواية موقف السقا "قالها مايا أنا جايلك مخصوص، قالت له خير، قام موطي على الأرض، قالها جزمة أبوكي بتمن، واللي يمسه أموته، أوعي ده أستاذي وأبويا وأخويا، وكل حاجة في حياتي، وأنا بقولك أهو، هذا الرجل له أفضال عليا، واللي يجيب سيرته أو يمسه أنا هموته، ولا أتردد في إني أموته، دي مواقف، مش ناسيها".