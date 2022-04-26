أخبار اليمن : 164 خرقا جديدا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة

164 خرقا جديدا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 164 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 50 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، الضالع والبيضاء.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية غرب حرض بمحافظة حجة، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش واللجان الشعبية في رغوان بمأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 33 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بسبعة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والعكد والجوبة وروضة جهم ولظاء ويعرة بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والعكد ورغوان بمأرب، والظاهر والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، وغرب حرض بمحافظة حجة.

كما أكد المصدر تسجيل 79 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز وحجة وصعدة والجوف والضالع والبيضاء.

