شاهد .. محمود سعد تجاوز الحدود ووجه سؤال لنور الشريف عن تهمة شذوذه وميله للرجال.. والأخير كشف المستور والمخفي !

انت الان تتابع خبر محمود سعد تجاوز الحدود ووجه سؤال لنور الشريف عن تهمة شذوذه وميله للرجال.. والأخير كشف المستور والمخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

مرت سنوات على رحيل النجم نور الشريف، الذي لازالت أعماله تعيش معنا حتي الأن، أما تلاميذه الذين اكتشفهم فقد أصبحوا رموزاً فيما بعد ومنهم المخرج محمد خان الذي عمل معه في فيلم «ضربة شمس».

وأيضاً عاطف الطيب في «الغيرة القاتلة»، وداوود عبد السيد في فيلم «الصعاليك»، وسمير سيف في «دائرة الانتقام» وغيرهم.. وفيما يلي معلومات خاصة جداً عن محمد جابر أو نور الشريف..

اغتر الفنان المصري نور الشريف بالنجاح الذي حققه بعد مسلسل «القاهرة والناس»، في الستينات، وسبب له النجاح التوتر والارتباك مما جعله يقع ضحية للإدمان.

لكن ليست هذه الأزمة الوحيدة التي تعرض لها الشريف، فقد تعرض لما هو أسوأ منها، حيث اتهم بأنه يميل للرجال، برغم أنه متزوج من الفنانة بوسي وأنجب منها ابنته مي.

حيث زعمت صحيفة «البلاغ» المصرية بأنه تم إلقاء القبض عليه ضمن شبكة للشذوذ ، مما دفعه للتقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الصحيفة بسبه وقذفه، وهي القضية التي أدانت فيها المحكمة محرري الصحيفة.

وحينها استضاف الإعلامي محمود سعد الفنان نور الشريف للتعليق على القضية فقال له إنه كان آخر واحد عرف بالقصة بعد أن اتصل به الفنان أشرف زكي وطلب لقاءه بعد انتشار المقال.

وعلى الفور تحرك نور الشريف وقدم دعوى قضائية ضد صحيفة (البلاغ الجديد) الاسبوعية التي نشرت الخبر وقال: طالبت في بلاغي للنائب العام بالتعويض المبدئي 10 ملايين جنيه مصري(8ر1 مليون دولار أمريكي تقريبا)".

وقد قضت المحكمة حينها ببراءة نور الشريف حينها وقامت بزج الصحفيين الذين أساءا للشريف في السجن.