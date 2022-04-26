شاهد .. سألوا شويكار من الفنان الذي تختاره لتقديم سيرة فؤاد المهندس الذاتية؟.. لن تصدقوا من أختارت وصدمت الكل؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا شويكار من الفنان الذي تختاره لتقديم سيرة فؤاد المهندس الذاتية؟.. لن تصدقوا من أختارت وصدمت الكل؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

يعتبر الفنان فؤاد المهندس واحدًا من أهم فناني الكوميديا في السينما والمسرح، حيث لقب بـالأستاذ، نظرا لإنجازاته الكبيرة في السينما والمسرح والتليفزيون.

كون فؤاد المهندس مع شويكار ثنائيا فنيا عظيما، يعتبر من أهم الثنائيات الفنية في الوسط الفني، وكان أول تعاون بينهما مسرحية "السكرتير الفني"، وبعدها بدأت علاقة صداقة تحولت لحب، وبعدها زواج أسفر عن عدد كبير من الأعمال الفنية الخالدة.

تنوعت الأعمال الفنية التي قدمها الفنان الكبير، بين مسرح وسينما وتليفزيون، فمن العلامات البارزة في مشواره الفني، البرنامج الإذاعي الشهير "كلمتين وبس"، الذي بدأه عام 1968، والذي كان يتطرق لعرض بعض السلبيات في الشارع المصري.

من أهم أعماله السينمائية "أرض النفاق"، "الشموع السوداء"، "شنبو في المصيدة"، "سفاح النساء"، "معبودة الجماهير"، "صاحب الجلالة"، وغيرها من الأعمال.

عشق فؤاد المهندس المسرح، واعتبره بيته الأول، وقدم عددا كبيرا من المسرحيات منها "سك على بناتك"، "روحية اتخطفت"، "إنها حقا عائلة محترمة"، "هالة حبيبتي".

رحل الفنان القدير فؤاد المهندس عن عالمنا في 16 سبتمبر عام 2006 ليمر اليوم علي رحيله 16 عاما.

وطوال هذة الفترة لم يفكر القائمين الصناعة الفنية في مصر بتقديم عمل سيرة ذاتية عن فؤاد المهندس بالرغم من النجاحات الكبيرة الذي حققه طوال مسيرته الفنية.

وفي أحد اللقاءت الاعلامية لشويكار وبسؤالها عن رأيها حول الفنان الأنسب لتقديم عمل يقدم السيرة الذاتية للراحل فؤاد المهندس قالت "أتمني أن أري عمل يجسد حياة المهندس".

وأكدت أن الفنان أشرف عبد الباقى الأقرب لشخصية فؤاد المهندس خصوصاً وأنها كان معه دائماً فى أواخر أيامه ويعرف عنه الكثير.

توفيت الفنانة المصرية شويكار في أغسطس 2020 بعد صراع طويل مع المرض مخلفة وراءها إرثا كبيرا من أعمال فنية سينمائية ومسرحية.