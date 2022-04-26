شاهد .. لن تصدق كم تسلم الفنان ’’عمرو يوسف‘‘ مقابل ظهوره في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ رقم ضخم للغاية !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تسلم الفنان ’’عمرو يوسف‘‘ مقابل ظهوره في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ رقم ضخم للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

وقع الفنان عمرو يوسف ضحية مقلب رامز جلال، في برنامج رامز موفي ستار اليوم، الذي يذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، عقب المغرب مباشرة.

وتسلم الفنان عمرو يوسف حسب مصادر إعلامية مبلغ 22 الف دولار.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وكشفت mbc عن الأرقام الرسمية لمُشاهدات برنامج رامز جلال الجديد رامز موفي ستار خلال الـ 20 يوما الأولي لشهر رمضان في العالم العربي والتي وصلت إلي 45 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب.

وأكد بيان رسمي أن المشاهدات تخطت 8 ملايين عبر الفيسبوك، ومليار عبر سناب شات، و2.7 مليون من خلال تويتر، و7.5 مليون عبر إنستجرام، و83.2 مليون عبر تيك توك.

وتجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الاجتماعي المُختلفة نحو 13 مليون مُشاهدة بعد طرحه قبل يومين من شهر رمضان المُبارك، إضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال التي تجاوزت مُشاهدتها 160.2 مليون مُشاهدة خلال نفس الفترة.