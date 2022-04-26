شاهد .. من عامل بمصنع طوب إلى ملياردير.. لن تتوقع كم تبلغ ثروة النجم محمد أبو تريكة.. رقم خيالي لايمكنه أن يخطر على عقلك !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)
لم يولد أبو تريكة وفى فمه «معلقة ذهب»، شأنه في ذلك شأن معظم لاعبى كرة القدم سواء في مصر أو خارجها، حيث عمل خلال سنواته الأولى في «مصنع طوب»، لتوفير لقمة العيش قبل أن تدير له الدنيا وجهها المبتسم ويصبح مليونيرا.
وفي هذا الفيديو نستعرض لكم الثروة التي جمعها أبو تريكة من مشواره الكروي .
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