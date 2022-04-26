شاهد .. حطمت الرقم القياسي .. سألوا الفنانة ميار الببلاوي عن عدد زيجاتها فصدمت الكل بإجابتها الغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر حطمت الرقم القياسي .. سألوا الفنانة ميار الببلاوي عن عدد زيجاتها فصدمت الكل بإجابتها الغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت الفنانة ميار الببلاوى، مؤشرات البحث على موقع جوجل ترند خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاتها المثيرة عن الرجال بعد تعدد زيجاتها.

وحلت ميار الببلاوى، ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، والتى كشفت خلاله عدد زيجاتها وموقفها من الرجال، إلى جانب الكشف عن أسرارها الشخصية.

4 جوازات

قالت الببلاوى، إنها تزوجت 4 مرات، وأن سبب تعدد زيجاتها يعود إلى الممل، موضحة: "أنا ست ملولة ومبستحملش الراجل يقعد على قلبى كتير، وحظى وحش فى كل زيجاتى"، ساخرة: "عايزة حد يبتكر ويفاجئنى".

وأوضحت الفنانة المعتزلة، أن أكبر درس تعلمته فى حياتها هو عدم التنازل عن عملها مهما كانت الظروف، قائلة: "محدش من أزواجى يستجرى يقولى بطلى تمثيل، هما أصلا تزوجونى عشان ممثلة ومشهورة".

وعن المواقف الصعبة التى تعرضت لها خلال إحدى زيجاتها، قالت بإن حماتى كانت سورية، وكانت تغسل لها المواعين وتجلب لها السجائر وتنفذ كل طلباتها لكى تقوم بإعداد الطعام بدلا منها ولكى لا تجبر زوجها، وبعد انتهاء عزومة من العزومات قالت لى "أنت خرابة بيوت وهقول لابنى يطلقك".

روح أمى لبستنى

وخلال اللقاء تحدثت ميار الببلاوى عن والدتها الراحلة، مؤكدة أنها مازالت تتذكرها حتى الآن وتشعر أنها تتحدث معها من حين لآخر، مضيفة بأن والدتها هى التى قامت بتربية ابنها الوحيد أثناء سفرها لتحضير الماجستير والدكتوراه.

وتابعت: "روح أمى لبستنى بعد وفاتها وكل تركيبتى بقيت زيها، ووالدتى كان عندها ملكة تطبيق الغسيل كأنه مكوى".