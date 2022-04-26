شاهد .. هتخذ إجراءات قانونية.. رحمة أحمد ’’مربوحة‘‘ نجمة الكبير أوي في ورطة مدوية.. تعرف على السبب !!

انت الان تتابع خبر هتخذ إجراءات قانونية.. رحمة أحمد ’’مربوحة‘‘ نجمة الكبير أوي في ورطة مدوية.. تعرف على السبب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة رحمة أحمد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن عدم وجود حساب لها على تويتر.

وقالت رحمة أحمد : “يا جماعة أنا مليش أكونت على تويتر ولا هعمل وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي ولا تيك توك كمان.. وقريب هاخد موقف قانوني”.

وأوضحت رحمة أحمد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها لا تمتلك أي حسابات على "تويتر" أو "تيك توك"، كما أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، واجهت مشكلة كبيرة في اللهجة الصعيدي ومكي نصحني اذاكر اجزاء المسلسل اللي فاتت، واختاروني للمسلسل بعد حضور مكي والجندي عرض ليا في مسرح الهناجر .

قالت الفنانة رحمة أحمد "مربوحة" إن ألطف حاجة في مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس كانت الكواليس، المخرج أحمد الجندى والفنان أحمد مكى كانوا متعاونين جدا عشان نطلع أجمل حاجة عندنا تعجب الناس، وتناسب جميع الفئات العمرية، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خلاص صحينا الذي يذاع علي ميجا اف ام والبرنامج من تقديم مارينا المصري .

وأضافت اترشحت من كذا حد للبطولة النسائية للمسلسل وبعد حضور الجندى ومكى عرض مسرحي ليا على مسرح الهناجر، كلمونى عشان أعمل الدور، وكان عندى مشكلة كبيرة جدا في اللهجة الصعيدية.. فنصحنى احمد مكى إني أذاكر أجزاء المسلسل اللى فاتت.

وعلقت علي ان المخرج أحمد الجندى بيدينا المساحة الكافية إننا نرتجل، وأجمل حاجة في رمضان في مصر هى العزومات ولمة العيلة.

واختتمت نفسي أوصل لمرحلة إنى أقوم بعمل يأثر في الناس ويعمل تغيير حقيقي في المجتمع وعلى أرض الواقع، "بوجي وطمطم" أكتر عمل فنى مرتبط معايا برمضان.