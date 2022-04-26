شاهد .. قلة أدب.. فان دام يتحرش بالإعلامية لبنى عسل أمام شريف عامر على الهواء مباشر .. ردة فعلها صدمت الكل !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر قلة أدب.. فان دام يتحرش بالإعلامية لبنى عسل أمام شريف عامر على الهواء مباشر .. ردة فعلها صدمت الكل !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو من لقاء تلفزيوني قديم مع النجم العالمي جان كلود فان دام على قناة الحياة. واستضاف الإعلامي شريف عامر والإعلامية لبنى عسل فاندام في لقاء تلفزيوني سابق. ويظهر فان دام في الفيديو وهو يغمز بعينه للمذيعة لبنى عسل فيما انفجرت الأخيرة بالضحك. ويشارك جان كلود فان دام مع رامز جلال في تقديم برنامج “رامز موفي ستار”، إذ أنه يظهر بشخصيته الحقيقية في بداية كل حلقة لإيهام الضيف، ضحية المقلب، أنه سيشاركه تصوير إعلان دعائي يدور في أجواء من الحركة، لكنه بعد ذلك يختفي ويحل محله رامز جلال متخفيا في شخصيته بعدما يرتدي قناعا يخفي ملامحه، ويجلس خلف ضحية المقلب داخل سيارة خاصة يتم تصوير بها مشاهد مطاردات عنيفة، وتكاد تقع في بحيرة يسبح داخلها تمساح.

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