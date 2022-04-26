شاهد .. جوزي بيهديني ورد من حديقة المسجد فهل هذا حلال ؟؟ مبروك عطية صدمها برد لم تكن تتوقعه على الإطلاق !!

انت الان تتابع خبر جوزي بيهديني ورد من حديقة المسجد فهل هذا حلال ؟؟ مبروك عطية صدمها برد لم تكن تتوقعه على الإطلاق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أجابت الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على سؤال ورد إليه نصه: جوزي بيهديني ورد من حديقة المسجد، فهل هذا حلال؟

وقال مبروك عطية من خلال حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب: سؤال أول مرة أتسأله في عمري، وأول مرة أشوفه..سؤال جديد وأنا أحب هذا النوع من الأسئلة، متسألتوش عمري كله، سؤال جديد نوفي، ولا أتسألت فيه دار الإفتاء.

وأضاف مبروك عطية: سؤال متسألش فيه أي برنامج ديني على حد علمي، أنا بفرح بالأسئلة الجديدة، وبفرح لما أوفق في الرد عنها، والسؤال الجديد ده جالي في آخر لايف طلعته.

وأوضح مبروك عطية: يشترط لإهداء الزوجة أو غيرها وردة من حديقة المسجد، ألا يكون هناك إفساد، فلو كانت وردة هتدوسها الأقدام وهتقع وفي غيرها وهيبقى فيه طرح وردة مكانها، أو لو كانت خلاص هتقع فمفيش مشكلة، ما دام الراجل مش قادر يروح لمحل ورد يجيب بوكيه بـ30 جنيه، خلاص ياخد 4 وردات من الحديقة عادي.

تابع عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر: لو حد زرع شجرة خير جنب المسجد عشان ياخد الثمر الناس المحتاجين ومن زرعها جعلها لفقراء المسلمين يبقى خلاص لا يجوز غير للفقراء أنهم ياخدوا منها، يبقى لازم نفرق بين الثمر على الشجر والورد، الورد شرطه عدم التخريب فقط.