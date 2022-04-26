شاهد .. أشرف زكي يبكي أمام الملأ ويعتذر من دنيا سمير غانم ويطلبها أن تسامحه.. والسبب غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر أشرف زكي يبكي أمام الملأ ويعتذر من دنيا سمير غانم ويطلبها أن تسامحه.. والسبب غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تمتع الفنان أشرف زكي نقيب المهن السينمائية بشعبية كبيرة في الوسط الفني فهو الداعم الأول لزملائه الفنانين منذ سنوات طويلة، ودائماً ما يحضر أزماتهم ويحاول حلها بشكل سريع وفوري.

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال استضافته في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عن دور النجوم الشباب في مساندة الفنانين كبار السن والمحتاجين للدعم المادي.



وقال "الكثير من النجوم مشاركين في مجموعات على تطبيق الواتساب لدعم النجوم المحتاجين، ومن بينهم شيكو وهشام ماجد ومصطفى خاطر وريهام حجاج التي أفضل وضع اسمها بين قوسين، هتزعل مني إني قولت اسمها وهي محلفاني مقولش، لكنها (شايلاني في الموضوع دا جامد)، وإدوارد".

وتحدث نقيب المهن التمثيلية عن دور الفنانة دنيا سمير غانم ودور الفنانة ريهام حجاج المهم في مساعدته، على إحدى المجموعات الخاصة بمساندة النجوم.

وأوضح أن الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم، تحرص على مساعدة زملائها من الفنانين الذين يحتاجون إلى الدعم، وتابع زكي نه تورط في الحديث عن هؤلاء النجوم ولكنه حقهم.

وأكد أشرف زكي أن دنيا سمير غانم فنانة جميلة ورائعة، مشيراً إلى أنها في عز معاناتها في فقدان والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، لم تتوقف عن المساعدات.

وتابع اشرف زكي وعلى ملامح وجهه الحزن ويتمالك دموعه: كذلك الفنانة الجميلة الرائعة دنيا سمير غانم، أتمنى أن تسامحني دنيا عما سأقوله، ولكن في عز معاناتها لم تتوقف عن الدعم".

في المقابل يعرض حاليا لريهام حجاج مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.