شاهد .. النجم عمر الشريف يعترف.. أنا زاملت ممثلين كتير طوال حياتي لكن أعظم ممثل هو الشيخ الشعراوي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر النجم عمر الشريف يعترف.. أنا زاملت ممثلين كتير طوال حياتي لكن أعظم ممثل هو الشيخ الشعراوي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

حدث النجم العالمي الراحل عمر الشريف انه معجب جداً بالإمام الشعراوي، وذكر خلال لقاء قديم له أن الشيخ كان له علم خاص به يجبر الجميع بلا استثناء بمشاهدته والتعلم منه.

وذكر “الشريف” أن الأسلوب الخاص بالشيخ له مفعول السحر لمن يشاهده وطريقة سرده للحكايات تجعلك لا يمكنك فعل أي شيء سوا التعلم منه وتصديق ما يقول والتسليم به.

وأضاف: بحب الطريقة اللي بيعلم الناس بيها، وبحب أوي أشوفه وهو بيبص لكل واحد من اللي قاعدين قدامه عشان يخليهم منتبهين للي بيقوله، ده غير انه من القلائل اللي عندهم كل حاجة سليمة زي اللغة وتفسيره للقرآن بشكل بسيط يخلي أي حد بيسمعه يفهم ويستوعب.

وأشار عمر الشريف إلى أنه يراه من أعظم الممثلين في العالم حيث قال: ده اللي خلاه من أنجح الناس وكان الكل يحبه الغني والفقير، وعمري ما فوت درس واحد له في التلفزيون.

وختم حديثه قائلاً: لا يمكن يكون الشعراوي على الشاشة وأنا أكون مش موجود”، وكنت بتعلم منه تفسير القرآن وكنت بتعلم كمان أصول اللغة العربية.