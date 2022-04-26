شاهد .. سألوا الفنانة شادية عن سبب طلاقها ليلة الدخلة ومحاولة انتحارها في غرفة النوم.. لكن إجابتها كانت غير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة شادية عن سبب طلاقها ليلة الدخلة ومحاولة انتحارها في غرفة النوم.. لكن إجابتها كانت غير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحكي قصة زواج شادية المحيرة ان والدها كان له العديد من التدخلات في عملها وفي حياتها الشخصية، وهو ماحكته الراحلة في تصريحات لها سابقًا.

ولعل من أهم المواقف التي اتسمت بالمشاحنات مع والدها، كانت قبل الشهرة، وكانت تتعلق بالزواج، حيث حاول أهلها إرغامها على الزواج ضد إرادتها، خوفا من مستقبلها الفني التي كانت تحلم به في بداية طريقها.

وقالت الفنانة الشهيرة بكل جرأة ودون خجل ردّاً على سؤال بخصوص طلاقها ليلة الدخلة إن والدها كان يقتنع انها في السن المناسبة للزواج.



ورغم ذلك لم تكن تفكر في أي شيء غير مستقبلها في هذه الفترة وكان الزواج يعني قتل احلامها قبل أن تولد.

وتضيف أنها تفاجأت بإحضار والدها عريس جديد، يعمل مدرس، ويرغب في عقد قرآن مباشرة، مشيرة إلى موافقة أهلها رغم اعتراضها، وبالفعل أقاموا عقد القرآن.

وواصلت كاشفة تفاصيل محاولتها الانتحار في غرفة النوم مشيرةً إلى أنها وجدت أن الصمت هذه المرة لن يجدي نفعا فحاولت الانتحار مهددةً فعلا وكان الأمر جديا بالنسبة لها.

وختمت شاديةبالتأكيد أنه بالفعل وافق والداها على طلاقها منه في “ليلة الدخلة” بعدما لاحظوا اصرارها علي الانتحار حال إكمال هذا الزواج.