شاهد .. قصة سعودي وامرأة أحبوا بعضهما وتفرقوا بعد الزواج والسبب غير متوقع ويشيب له الرأس ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر قصة سعودي وامرأة أحبوا بعضهما وتفرقوا بعد الزواج والسبب غير متوقع ويشيب له الرأس ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

عرض برنامج علوم الأولين المذاع على قناة السعودية، قصة قبيلتين صارت بينهم خلافات، وكان الضحية زوجين أحبوا بعضهما.

ورصد البرنامج أن الزوجين كانوا من قبيلتين مختلفتين، بالإضافة إلى الخلافات بينهم، ما أدى إلى تفرقهم عن بعض.

وقال راوي القصة، إن إخوان الزوجة أرادوا أن يقهروا زوجها، رغم أنه لا علاقة له بالمشكلة، والمتسبب فيها هو أعمامه وأولادهم.

وتابع: "أخذوا أختهم ليقهروا زوجها، والزوجة لم يكن لها حيلة، وأصبحت بين نارين، ولم تكن تدري ماذا تفعل".

وفي مشهد تمثيلي بين الإخوة والزوج، قالوا له: ''نحن نبي أختنا"، ليرد عليهم الزوج: "مالكم شي عندي، أنتم اللي تعديتم على أهلنا".

وخيّر الإخوة أختهم أن تذهب معهم، لكنها قالت: "لا تدخلوني في مشاكلكم ولا تعادوني، اتركوني مع زوجي، ولا تنسوا إني أختكم"، ولكنهم أخذوها قصرا بعد ذلك، وزوجها لم يكن يستطيع أن يقربهم.

والتقى الزوج بعد ذلك بسيدة كبيرة من أهل بيت قبيلة زوجته، قائلا لها: "أنا مالي في المشاكل، أنا أبي زوجتي وأقعد معها لو ليلة"، وبالفعل وعدته السيدة بلقاء زوجته دون أن يعرف أهلها.