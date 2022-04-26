شاهد .. سألوا الفنانة سميحة أيوب عمّا فعله زوجها ليلة الدخلة وتسبب بطلاقها فأجابت وكشفت المستور والمخفي !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة سميحة أيوب عمّا فعله زوجها ليلة الدخلة وتسبب بطلاقها فأجابت وكشفت المستور والمخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة القديرة سميحة أيوب (8 مارس 1932 -)، ممثلة مصرية شهيرة وصاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية بجانب أمينة رزق .

كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947م،وسنوات عملها السينمائي والتلفزيوني تجاوزت 75 عامًا.

عرف عن الفنانة قصة زواج مؤلمة نروي تفاصيلها الصادمة هنا ناقلين لكم تصريحاتها بنفسها.

ومبدأ القصة أن الفنانة القديرة كانت قد كشفت بكل جرأة ودون خجل بعد سؤالها عن فترة زواجها من محسن سرحان قائلة أنه تعرف عليها أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية حيث جسدت شخصية شقيقته الصغرى.

وتابعت سميحة أيوب خلال حوار سابق مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" أن عائلتها رفضت الزيجة في بداية الأمر ولكنها أصرت على الزواج منه

وأضافت قائلة أنه كان يغار عليها بشدة ، مشيرة إلى أنه قام بحبسها ليلة الدخلة ومنعها بعدها من الذهاب للمعهد.

وأرجعت سميحة سبب الغيرة الشديدة لفارق السن بينهما وقالت أنه كان يشعر بالفارق العمري بينما هي لم تشعر بذلك وعن رأي والدتها في الزيجة قالت أن والدتها قالت لها يوم الزفاف أن محسن سرحان لن يكون الزوج المناسب.

وأوضحت سميحة أيوب في لقاء آخر أنها بدأت تدَّعي الجنون وأنها تسمع أصواتا غريبة لكي تحصل على الطلاق.

وتابعت أنها بعد مرور عام ونصف من زواجهما شعرت أن الحياة لن تستمر، “سألني قبل عيد ميلادي عايزة إيه هدية؟ قلت له نطلق”.

وقالت الفنانة سميحة أيوب، إنها دخلت الفن بمحض الصدفة، متابعة: هذا الموقف جعل لجنة الامتحان في المعهد تنفجر ضحكًا: مكنتش عارفة إن يوسف وهبي موجود قائلة: “كنت برفقة صديقة لي كانت تؤدي امتحانات وكنا في حصة ألعاب وكنت أرتدي زياً رياضيًا و “كوتشي” وكانت صديقتي مجهزة نفسها لأداء الامتحان في المعهد” .

يُذكر أن آخر أعمال السيدة سميحة أيوب كان مشاركتها في “مسلسل إجازة مفتوحة” مع شريف منير ولقاء الخميسي ونخبة من النجوم.