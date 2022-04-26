انت الان تتابع خبر النجم مصطفى شعبان يكشف للمرة الأولى عن إرتباطه بفتاة قبل 17 عاماً.. وهذا السر الصادم وراء عدم زواجه حتى الآن! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
رد النجم مصطفى شعبان، على أسباب عدم زواجه أو ارتباطه حتى الآن في برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الإثنين.
وقال "أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، وكل حاجة لها جوانب حلوة وجوانب وحشة، والسينجل لها جوانب إيجابية وجوانب ناقصة ولكن أنا مش شاغل بالي ومش بدور على حاجة".
وأضاف: «مستحيل أتجوز 4 في بيت واحد ولا في 4 بيوت، نصيب إني أبقي عازب لحد دلوقتي، بس مش ضد الفكرة، كل حاجة ليها جوانب سيئة وجوانب إيجابية، ساعات بقرأ أخبار زواجي، أي حد بشتغل معاه يبقي هتجوزه».
وكشف تفاصيل عن ارتباطه بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما، مضيفا: "خطبت مرة زمان في 2006 ولكن متفهمناش وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمل ولم نستمر كتيرا".
وأستكمل: "اقرأ شائعات ارتباطي باستمرار ومعظمها من الزميلات اللي بدخل معاها أعمال، ومبقتش تشغلني هذه الأخبار وأنا قبلت من البداية أكون شخصية عامة وطبيعي الجمهور هيبقى أقسام وأنواع عليا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. النجم مصطفى شعبان يكشف للمرة الأولى عن إرتباطه بفتاة قبل 17 عاماً.. وهذا السر الصادم وراء عدم زواجه حتى الآن! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.