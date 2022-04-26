شاهد .. النجم مصطفى شعبان يكشف للمرة الأولى عن إرتباطه بفتاة قبل 17 عاماً.. وهذا السر الصادم وراء عدم زواجه حتى الآن!

انت الان تتابع خبر النجم مصطفى شعبان يكشف للمرة الأولى عن إرتباطه بفتاة قبل 17 عاماً.. وهذا السر الصادم وراء عدم زواجه حتى الآن! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

رد النجم مصطفى شعبان، على أسباب عدم زواجه أو ارتباطه حتى الآن في برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الإثنين.

وقال "أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، وكل حاجة لها جوانب حلوة وجوانب وحشة، والسينجل لها جوانب إيجابية وجوانب ناقصة ولكن أنا مش شاغل بالي ومش بدور على حاجة".

وأضاف: «مستحيل أتجوز 4 في بيت واحد ولا في 4 بيوت، نصيب إني أبقي عازب لحد دلوقتي، بس مش ضد الفكرة، كل حاجة ليها جوانب سيئة وجوانب إيجابية، ساعات بقرأ أخبار زواجي، أي حد بشتغل معاه يبقي هتجوزه».

وكشف تفاصيل عن ارتباطه بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما، مضيفا: "خطبت مرة زمان في 2006 ولكن متفهمناش وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمل ولم نستمر كتيرا".

وأستكمل: "اقرأ شائعات ارتباطي باستمرار ومعظمها من الزميلات اللي بدخل معاها أعمال، ومبقتش تشغلني هذه الأخبار وأنا قبلت من البداية أكون شخصية عامة وطبيعي الجمهور هيبقى أقسام وأنواع عليا".