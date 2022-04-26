شاهد .. من منكم يتذكر رانيا الكردي مقدمة برنامج سوبر ستار ؟؟ لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد أن غدر بها الزمن !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار) لفتت الفنانة الأردنية رانيا الكردي أنظار الجمهور بعفويتها وجمالها أثناء تقديمها لبرنامج اكتشاف المواهب الأول في العالم العربي والذي حمل اسم سوبر ستار عام 2003. اليوم بعد 22 سنة على تقديمها لـ"سوبر ستار"، عادت الفنانة رانيا الكردي أعاد ناشطون تداول ناشطون صوراً لها. وقدمت في السنوات الماضية برنامج حمل اسم "رانيا Show" وقامت من خلاله بأداء أدوار وشخصيات كوميدية متعددة.

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