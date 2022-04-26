شاهد .. لن تصدقوا مدى جمال ’’خطيبة‘‘ المعتصم بالله مقداد الذي وصفها الجمهور أنها احلى بـ 100 مرة من زوجة الوليد !! (صورة مُبهرة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)
عصومي والوليد مقداد محط اهتمام الجمهور، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة انتشرت بشكل واسع تجمع نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف ب عصومي وإلى جانبه شابة جميلة دون الكشف عن هويتها.
وقد أشار المتابعون إلى أنها قد تكون خطيبته حيث قدم البعض التهاني معبرين عن فرحتهم بخطوبته.
فيما البعض الآخر إلى مقارنة جمالها بجمال زوجة شقيقه الوليد مقداد، مشيرين إلى أنها أجمل من زوجة الأخير.
وإلى حين هذا الوقت لم يتم تأكيد هذه المعلومات فيما اذا كانت خطيبته فعلًا أم مجرد صديقة التقطت صورة إلى جانبها.
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