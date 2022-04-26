شاهد .. أول ظهور علني لطليقة أحمد الفيشاوي ’’ندى الكامل‘‘.. لن تصدق كيف تغير حالها بعد الطلاق وكيف أصبحت !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لطليقة أحمد الفيشاوي ’’ندى الكامل‘‘.. لن تصدق كيف تغير حالها بعد الطلاق وكيف أصبحت !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

علقت ندى الكامل الزوجة السابقة للفنان أحمد الفيشاوي عن تدوال البعض لصور قبلاتهما أثناء الزواج، وذلك عبر صفحتها على موقع إنستجرام.

وقالت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي : “ دلوقت منطقه اعراض ..والحياه دي خلصت وراحت..وأنا ست مشيت ب أدبي واحترامي..ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال..مش كل شويه حد هيضايقني ب حاجه زي دي".

وكانت الكامل قد ظهرت آخر مرة قبل أيام في حفلة أحياها المطرب عمرو كمال، وهي إحدى سهرات ليالي رمضان داخل إحدى الخيم الرمضانية بحضور العديد من الشخصيات العامة.

وأطلت الكامل بكامل مكياجها وأناقتها وهو ما وصفه الجمهور بأنه محاولة منها للخروج من حالة الاكتئاب التي تعاني منها بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي.