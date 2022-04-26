شاهد .. عملت كل الموبقات.. أحمد فلوكس يشرح بكل جرأة ماكان يفعله خلف الشاشة دون الخوف من أحد !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عملت كل الموبقات.. أحمد فلوكس يشرح بكل جرأة ماكان يفعله خلف الشاشة دون الخوف من أحد !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

عبّر الفنان أحمد فلوكس مؤخراً، عن رأيه في المهرجانات الشعبية، وتطرق للحديث عن العديد من الجوانب في حياته الشخصية، خلال استضافته ببرنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وقال أحمد فلوكس: بسمع مهرجانات وبحبها جدًا ومسألة الألفاظ موجودة في الأغاني الشعبية منهم شكوكو وأحمد عدوية والشعب فئات، ولو حد عاجبني ولكن بيقول كلام مش حلو هاخده أقومه وأظبطه ما دام له جمهور مش وظيفتنا إننا نمنع وبكلمك متخصص في مهنة ودارس، وفيه ناس هاجمتني لما أبويا عمل دور الراقصة والسياسي.

وأضاف: الدراما بتشكل وجدان أطفال وشباب ومجتمع، ما أنا كده كده بتهاجم من الناس عشان بقول الحق.

وختم الفنان حديثه بكل شجاعة قائلاً: أنا كنت بغلط وكنت من أسوأ الناس اللي في الدنيا وعملت كل الموبِقات ولكن مش على الشاشة وكنت مراية لنفسي وصريح مع نفسي وقعدت طلبت من ربنا الغفران والسماح بس في الآخر مطلعتوش على الشاشة والحمد لله حتى الفيلم اللي عملته مع صوفينار ومحمود الليثي مكنش فيه اللي كان في الأفلام التانية.