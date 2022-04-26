شاهد .. سألوا منى زكي مين هو الممثل اللي تحبي تقدمي معاه اعمال فنية ؟؟.. لن تصدق من أختارت وصدمت زوجها !!

انت الان تتابع خبر سألوا منى زكي مين هو الممثل اللي تحبي تقدمي معاه اعمال فنية ؟؟.. لن تصدق من أختارت وصدمت زوجها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

أكدت الفنانة المصرية منى زكي في تصريحات سابقة لأحد البرامج، أن زوجها النجم أحمد حلمي لا يغار عليها من أي من زملائه في الوسط الفني، وفسّرت ذلك قائلة: احنا كلنا متربيين مع بعض.

ورداً على سؤال حول أيهما تفضل: كريم عبد العزيز أم أحمد السقا، لمشاركته في عمل سينمائي جديد، أجابت: "أفضل العمل مع كريم عبد العزيز لأننا لم نقدم أعمالا كثيرة معاً، ولأنني شاركت مع السقا في أكثر من عمل".

الجدير ذكره أن منى زكي بدأت مشوارها الفني عندما كان عمرها 16 سنة وذلك عندما شاركت في برنامج يتم فيه اختيار الشباب الموهوبين، وحظيت بالقبول وأصبحت من أحد أعضاء فريق العمل، وظلت تعمل كهاوية للتمثيل حتى أصبحت محترفة بعد ذلك.