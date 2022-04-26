شاهد .. انا لسه متجوز ممكن مراتي ترقص لي في نهار رمضان ؟؟ .. متصل يصعق أحمد كريمة ورد غير متوقع من الأخير صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر انا لسه متجوز ممكن مراتي ترقص لي في نهار رمضان ؟؟ .. متصل يصعق أحمد كريمة ورد غير متوقع من الأخير صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

تلقى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤال في لقائه ببرنامج بكل هدوء المذاع على قناة الحدث، حيثُ فاجئ السائل الشيخ بسؤاله قائلا انا لسه متجوز جديد وبسأل عن حكم الرقص الشرقي للزوجة لزوجها في نهار رمضان؟، ليجيب قائلًا إن هذا لا يجوز لسبب واحد لأن ما أدى إلى حرام فهو حرام.

وقال كريمة إنه بشكل عام لديه تحفظ على الرقص للزوج بشكل عام، فلابد أن تكون العلاقة الزوجية أسمى من هذا، أما أن يأتي الزوج لزوجته ببدلة رقص ونحوه هو أمر في عرفنا الشرقي ليس من مكارم الأخلاق "انا مش بحرم لكن أرى أن العقلاء والحكماء لا يفعلونه"، ونصح كريمة السائل ألا يجعل زوجته تفعل ذلك في نهار رمضان لأنها بطبيعة الحال ستحرك فيه الغريزة وسيقع في المحظور، فهي حرام لأنها ستؤدي لإفساد الصيام.

وقال كريمة أن تقبيل الشاب لزوجته في نهار رمضان خاطئ كذلك، وأن الاستدلال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهو صائم استدلال خاطيء أيضًا، فقد تتحرك شهوته، فعليه أن يجتنب ذلك في نهار رمضان.