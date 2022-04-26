شاهد .. بعد الهجوم عليها بسبب خطأها الفادح في الصلاة.. ما قالته الفنانة إلهام شاهين صدم الكل وكان غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر بعد الهجوم عليها بسبب خطأها الفادح في الصلاة.. ما قالته الفنانة إلهام شاهين صدم الكل وكان غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بردود الأفعال وآراء الجمهور حول دورها بمسلسل بطلوع الروح.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أهلا بالستات"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنها رغبت في تقديم الشخصية؛ لكنها تكرهها من الداخل، لافتة إلى عدم وجود شخص سوي وطبيعي يحب الدواعش والإرهاب.

وأشارت إلى أن شعور البعض بكراهيتها بسبب طبيعة شخصيتها داخل العمل المعروض ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2022، جعلها أثر سعادة، لأنها شخصيا تكره العنف والتطرف والإرهاب.

وأضافت: كلنا ننبذ الإرهاب ونكرهه لأنه شر في الدنيا، داخلي أكره هذا الدور جدًا، لكنه دور جديد ومختلف، وهناك بعض الأدوار التي لا يمكن أن تحبها، ومنها تقديم شخصية قاتلة أو تاجرة مخدرات أو مدمنة مخدرات.

أشارت إلى أنها تكون سعيدة بصورة أكبر كلما كره الناس شخصيتها في المسلسل؛ لأنه دليل على كره الإرهاب والمتاجرين بالدين، وقالت: داعش ليس دين ربنا أو الإسلام، هناك غوغائية يقولون إننا نشوه الإسلام، لكننا نشوه داعش.

ووجهت التحية إلى كل أسرة العمل، لافتة إلى أن كل مشاهد العمل صعبة، فضلًا عن أنها كانت كارهة لتقديم مشاهد العنف والمشاهد الحوارية في المسلسل.

وتابعت: كنت كارهة نفسي وأنا بعمل المشاهد الحوارية لأنه حوار بعد عني، لما واحدة تشتم وتقول مفيش حاجة اسمها وطن، ولما واحدة تشتم في الفن وتقول: (حنيت مرة أسمع أم كلثوم أستغفر الله العظيم يا رب)، ده كلام بالنسبة لي كارثة، وأنا بقوله قلبي بيتقطع، هذه شخصية نقيض لي جدًا.

وأثارت النجمة المصرية إلهام شاهين التي تخوض الماراثون الرمضاني الجاري بمسلسل بطلوع الروح حالة من الجدل بعد ارتكابها خطأ فادح في المسلسل عرضها لانتقادات حادة.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل ظهرت الفنانة إلهام شاهين بدور "أم جهاد" قائدة لواء "الخنساء" في ولاية الرقة، التي تقوم بتنفيذ عقاب على إحدى السيدات التي حاولت الهرب وتجلدها 50 جلدة.

وبعدما تنهي مهمتها تذهب للصلاة، وفي المشهد تقوم "أم جهاد" بوضع "سجادة الصلاة" على الأرض ولكن بشكل غير صحيح، لتضع المكان الذي من المفترض أن نضع عليه الرأس مكان القدم.

مسلسل "بطلوع الروح"، بدا عرضه في النصف الثاني من رمضان الجاري من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وغيرهم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري