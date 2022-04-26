شاهد .. الإعلامية ياسمين عزّ تسأل أحمد الفيشاوي إيه اللي بتعمله كل ليلة الخميس ؟؟ فإحمرت خدودها خجلاً من إجابته الغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر الإعلامية ياسمين عزّ تسأل أحمد الفيشاوي إيه اللي بتعمله كل ليلة الخميس ؟؟ فإحمرت خدودها خجلاً من إجابته الغير متوقعة !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)
خلال استضافته في لقاء سابق مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية ،كان قد تلقى الفنان المصري الشهير أحمد الفيشاوي سؤالاً محرجاً من من الإعلامية ياسمين عز.
الفنان الشاب المثير للجدل قال بكل جرأة ودون خجل ردّاً على سؤال ياسمين عز حول ما يفعله ليلة الخميس ووهي الإجابة التي إحمّرت لها خدود الإعلامية : "ده سؤال محرج جدًا".
واستدرك الفيشاوي: "ولكن بتفرق مع على حسب السن، وعندما كنت في الدراسة كنت زي أي طالب مدرسي، ولما كبرت بقيت أنا والمدام ومفيش أحسن من كدة".
وأشار إلى أنه بالنسبة له فإن الزواج لا يرتبط بموعد معين، أو يوم معين مثل يوم الخميس، ولكنه «زي القدر»،
وأضاف: "يعني أنا بحب مراتي ومحبتش حد قدها، والجواز مش مرتبط بيوم معين".
وتابع: خاتماً "أنا مش خبير ولا دارس الست المصرية أو اللبنانية، وحتى زيجاتي كانت من سوريا ومن ألمانيا ومصر".
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