شاهد .. انسحاب فاندام من ’’رامز موفي ستار‘‘ بعد عراك عنيف مع رامز يُشعل الأنترنت ! والنجم العالمي يعلّق رسمياً !!

انت الان تتابع خبر انسحاب فاندام من ’’رامز موفي ستار‘‘ بعد عراك عنيف مع رامز يُشعل الأنترنت ! والنجم العالمي يعلّق رسمياً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 04:30 صباحاً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأحاديث عن انسحاب النجم العالمي جان كلود فاندام من برنامج رامز موفي ستار معللين ذلك بخلافات وصلت حد العراك العنيف مع رامز بفعل خلافات مالية وهو ما نفته صفحة النجم العالمي من خلال منشور وإن بطريقة غير مباشرة.

كما وتردد خلال الفترة الماضية أن النجم العالمي قد حذف كل ما يخص برنامج "رامز موفي ستار" من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كان قد روج لها مؤخرًا، وهو ما أثار التساؤلات حول سبب الحذف بين الجمهور المتابع.

وعاد النجم مجددًا للترويج إلى أحدث برامج مقالب رامز جلال والذي يعرض عبر شاشة MBC مصر، حيث عبر عن مدى سعادته مؤخرًا بتحقيق البرنامج لـ730 مليون مشاهدة في أول 8 أيام في رمضان.

الصفحة الرسمية لفاندام قامت بنشر الصورة التي توضح عدد مشاهدات البرنامج في الأسبوع الأول، وعلق قائلًا: "سعيد لمعرفة أن برنامج المقالب الذي شاركت فيه وصل إلى 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط"، كما حرص على نشر تدوينة ترحيب بلاعب كمال الأجسام العالمي بيج رامي.

كما ونشرت الصفحة الرسمية لفاندام مقطع من الحلقة التي حلق فيها بيج رامي ضيفًا على البرنامج، وعلق قائلًا: "مواجهة العمالقة مع العضلات.. مستر أوليمبيا 2020 و2021، ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور المتابع.