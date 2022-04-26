شاهد .. بوسي تكشف أمام الملأ و دون خجل عن الفنانة التي أحبت زوجها نور الشريف بجنون.. لن تصدق من هي ؟

انت الان تتابع خبر بوسي تكشف أمام الملأ و دون خجل عن الفنانة التي أحبت زوجها نور الشريف بجنون.. لن تصدق من هي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت ميرفت أمين في صحفي سابق عن أول لقاء بينها وبين عبد الحليم حافظ، وعلاقتها بالقطط، وركن الشيشة في منزلها، وذكرياتها مع النجوم، وعلاقتها بالمطبخ ورأيها في نيللي كريم.

وتحدثت عن ان الصداقة التي جمعاتها مع نور الشريف بدأت قوية واستمرت على مر السنين ، نور عزيز جداً على قلبي، وبيننا كيمياء في العمل معاً، أي «نرتاح مع بعضنا البعض في الشغل»، لذلك لا أرى أي اختلاف طرأ عليه، فأنا أرى نور بقلبي، وليس بعيني «فنور هو نور».

لقديرة بوسي زوجة نور الشريف من جانبها قالت ان ميرفت امين كانت تحب نور الشريف بس ما كنش بينفع، وهذا ما أكدته الفنانة ميرفت أمين في حوار نادر معها حيث صرحت بحبها للفنان نور الشريف.

وميرفت امين هي فنانة من الزمن الجميل، وقدمت عدة أفلام، من أبرزها "أبي فوق الشجرة"، و"الأراجوز" مع عمر الشريف، وآخر أعمالها "مرجان أحمد مرجان".