شاهد .. بعد إختفائها لفترة.. نجمة طيور الجنة ’’رغد الوزان‘‘ تصدم الكل بشكلها الجديد لن تصدق كيف أصبحت ! (صورة)

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انت الان تتابع خبر بعد إختفائها لفترة.. نجمة طيور الجنة ’’رغد الوزان‘‘ تصدم الكل بشكلها الجديد لن تصدق كيف أصبحت ! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)
شكّلت الطفلة رغد الوزان حين انطلاقتها في قناة طيور الجنة ضجة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها أسناني واوا الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد.
وبعد تحقيقها شهرة كبيرة في عمر صغير، تركت رغد "طيور الجنة" واختفت فجأة عن الإعلام، اذ كانت من أهم الوجوه التي تطل على القناة حينها.
واللافت هو ان الجمهور دائما ما يذكرها ويسأل عنها، وقد افادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ان عمرها حاليا 20 عام وهي متزوجة وربة بيت.
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