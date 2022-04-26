شاهد .. سألوا نجم الأكشن ’’فان دام‘‘ عن الفريق المصري الذي يشجعه فصدم الكل بإجابته.. لن تصدق من أختار !!

انت الان تتابع خبر سألوا نجم الأكشن ’’فان دام‘‘ عن الفريق المصري الذي يشجعه فصدم الكل بإجابته.. لن تصدق من أختار !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

وقع عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، ضحية رامز جلال في الحلقة 14 من برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» طوال شهر رمضان. وبعد قدوم اللاعب إلى المكان الذي ينفذ فيه المقلب، سأله رامز عن النادي الذي يحب تشجيعه، فأوضح الفنان العالمي فاندام، أنه يشجع نادي الأهلي المصري. تدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع.

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