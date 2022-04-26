شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي تُزلزل مواقع التواصل بإطلالة نارية جعلت الشباب مصدومين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي تُزلزل مواقع التواصل بإطلالة نارية جعلت الشباب مصدومين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصورة لها بإطلالة مبهرة بالقفطان الزهري مطرز بالذهبي بطريقة أنيقة وفاخرة، ونسقت معه حذاء عالي الكعب مزين باللؤلؤ. وبدت وهبي رائعة بملابسها وتسريحة شعرها المزينة الورود وماكياجها، وذكرت وهبي أنها هي من أجرت الماكياج بنفسها.

وكانت قد خطفت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أنظار المتابعين بصورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأطلت هيفا بعباءة سوداء وذهبية اللون، مكملة إطلالتها بتسريحة شعر مالسة، وماكياج ناعم تلاءم مع إطلالتها الكلاسيكية الجميلة.

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