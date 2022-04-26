شاهد .. ارجوكي ركزي.. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على إعلان ياسمين عبدالعزيز.. ما قاله صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر ارجوكي ركزي.. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على إعلان ياسمين عبدالعزيز.. ما قاله صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

عبر الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية والذي يعرض خلال شهر رمضان عبر قناة mbc مصر 2، عن إعجابه بالحملة الدعائية التي ظهرت فيها ياسمين عبد العزيز خلال شهر رمضان 2022.

وقال عمرو أديب: أنتي كوميديانة عبقرية، ولا تجعلي أي شخص يقنعك أن الممثل الكوميدي أقل من أي ممثل آخر، يبدو أن هناك من أقنعها أن تقدم أعمال درامية بها بكاء وقصص حب.

وتابع: أنت بمجرد ظهورك في إعلان هذا العام كنتي مبهرة، وفكرت أنه لا بد أن تقدمي الفوازير وتكون نجمتها في السنوات القادمة، أنت نجمة شباك وأرجوكي ركزي في الكوميديا.

واشتركت ياسمين عبد العزيز مع كريم محمود عبد العزيز في تقديم إعلان لأحدى شركات الاتصالات بمناسبة شهر رمضان 2022، وظهرا بشخصيات مختلفة، من بينها كريمة مختار وعبد المنعم مدبولي في فيلم "الحفيد" وعبد الغفور البرعي من مسلسل "لن اعيش في جلباب أبي".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" مع زوجها أحمد العوضي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.