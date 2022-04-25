شاهد .. لن تصدق من هو نجل الفنانة القديرة سميحة أيوب.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة في هويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل الفنانة القديرة سميحة أيوب.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة في هويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا يعلم الكثيرون أن إبن الفنانة سميحة أيوب والفنان الراحل محمود مرسي ممثل شهير دخل عالم الفن من أوسع أبوابه.

إنه الممثل علاء مرسي الذي عُرف من خلال مشاركته في العديد من الأعمال وأبرزها مسلسلات: "كوكب الشرق أم كلثوم" و"عد تنازلي" و"الشيطان لا يعرف الحب"، علماً أنه عمل قبل هذا طبيباً نفسياً واستشاري علاقات زوجية.

وفي أحد التصريحات التلفزيونية، قال الفنان الراحل عن ابنه إنه يميل إلى العلم منذ طفولته، وإنه كان يرى فيه الأخ والصديق لا الابن فقط، وإن كلاً منهما يكشف للآخر اسراره. كما أشار إلى أنهما يختلفان فقط في ما يتعلق بالنظرة إلى المرأة حيث يفكر هو مرات كثيرة قبل السماح لها بالدخول إلى حياته، فيما يؤكد الابن أنه لا يمكنه العيش من دونها.

يشارك الفنان علاء مرسي في مسلسل "ملف سري" الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني ويجسد شخصية "عم فتحى"، الذى يقطن فى حى شعبى وخارج عن القانون ولكن بشكل كوميدي.