شاهد .. خطأ فادح في فيلم ’’زكي شان‘‘ للفنان أحمد حلمي لم ينتبه له أحد رغم مرور 17 عاماً على عرضه ! (صور)

انت الان تتابع خبر خطأ فادح في فيلم ’’زكي شان‘‘ للفنان أحمد حلمي لم ينتبه له أحد رغم مرور 17 عاماً على عرضه ! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

زكي شان فيلم مصري كوميدي عرض عام 2005، كتبه المؤلف محمد فضل وأخرجه وائل إحسان. وقد تم تصويره بين القاهرة والغردقة من بطولة أحمد حلمي وشاركته البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان حسن حسني.

ويعتبر فيلم زكي شان من الأفلام الدرامية الكوميدية والتي حازت على إعجاب العديد من الجمهور، حيث أنه بطولة الفنان أحمد حلمي، وياسمين عبد العزيز، والفنان الراحل حسن حسني والعديد من نجوم الفن الأخرين.

ولكنه لم يخلو من الأخطاء التي لم يلاحظها أحد من الجمهور، ففي أحد المشاهد قام الفنان الراحل حسن حسني ويوقظ ابنه أحمد حلمي، وحينها يرمي عليه كوب الشاي.

هنا نجد أن كيس الشاي الذي يرميها حسن حسني بعيدا أصبحت على وجه أحمد حلمي في نفس المشهد، الشاي والسجائر على وجه أحمد حلمي