شاهد .. سعدية إبنة غادة عبد الرازق في مسلسل ’’الحاج متولي’’ .. قتلت والدتها وتلقت طعنة غادرة وجارحة من زوجها بعد ليلة الدخلة !! (تفاصيل مؤلمة)

انت الان تتابع خبر سعدية إبنة غادة عبد الرازق في مسلسل ’’الحاج متولي’’ .. قتلت والدتها وتلقت طعنة غادرة وجارحة من زوجها بعد ليلة الدخلة !! (تفاصيل مؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

عرفها الجمهور بدور سعدية ابنة نعمة الله غادة عبد الرزاق في مسلسل عائلة الحاج متولي وأصبحت واحدة من أشهر الممثلات رغم أدوارها الثانوية.

عشقت الفنانة الشابة عايدة غنيم الفن منذ نعومة أظافرها، والتحقت بمعهد البالية، وشاركت في صغرها بفوازير «عمو فؤاد» للأطفال، ومنها المشاركة في الأعمال الاستعراضية والفنون الشعبية مع فرقة الفنان حسن عفيفي، ومنها مسرحيات «حب في التخشيبة، وحمرى جمرى، ورقص الديوك».

نطلاقة فنية

اكتشفها المخرج سمير العصفوري، وساعدها في تقديمها كوجه جديد في مسرحية «ألا بندا» بطولة الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين، وكانت بمثابة انطلاقتها الفنية بعد انسحاب الفنانة المعتزلة منى عبد الغني، وساندها هنيدي وعلاء في دورها الشهير «موني».

اختيار نور الشريف

وشاركت عايدة غنيم، بطولة مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وذلك بناءً على اختيار الفنان الكبير نور الشريف لها، عندما طلب لأول مرة التحدث فانتابها الضحك فقرر مشاركتها في المسلسل في دور «سعدية»، وبعدها مسلسل «حديث الصباح والمساء» وتألقت في أدوارها فيهما، وأصبحت إحدى النجوم المتألقات خلال تلك الفترة.

وفاة والدتها

وتعرضت الفنانة الشابة لأول صدمة في حياتها، في إحدى الأيام فور عودتها من عملها المسرحي يقتصد شقتها بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، وفوجئت بتعرض والدتها المسنة لجريمة قتل بشعة عن طريق الذبح بشقتها لسرقة مشغولاتها الذهبية.

وكشفت عايدة عن تفاصيل وفاة والدتها، وقالت إنها تشارك في مسرحية «بهلوان»، وبعد انتهاء العرض اتجهت إلى المنزل، وطرقت الباب دون استجابة والدتها، وقامت بالاتصال بها ولم تتلقى رد، وقررت كسر الباب، ووجدت ووالدتها تسبح في دمائها، وتبين أن الجناة من جيرانها سكان العقار وتم القبض عليهم. تزوجت الفنانة الشابة عايدة غنيم من الكاتب والسيناريست أحمد عاشور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بحضور مطربي الأغاني الشعبية شعبان عبدالرحيم، وأحمد الجوهرى، ومحمد عدوية، نادر أبو الليف.

صدمة ثانية

وتعرضت عايدة للصدمة الثانية بعد أيام من زواجها، وتسببت في فضيحة لزوجها، بعد أن خرجت الزوجة الأولى لزوجها السيناريت أحمد عاشور عن صمتها وكشفت إن زوجها لم يطلقها حتى الآن ولم يتكفل بنفقات أطفاله ومصروفات المنزل.

وردت الفنانة العروس على تلك الاتهامات، وقالت «لم أتصور أن أتعرض لمثل هذا الهجوم والشتيمة والإهانات ومن أشخاص لا أعرفهم»، وتساءلت لماذا؟، وأجابت على سؤالها بأنها تزوجت من إنسان أحببته وأحبنى وفقًا لسنة الله ورسوله هل هذا حرام؟».

اتهام برئ

وتابعت: «لماذا يتهموننى بالتسبب في خراب بيت وتشريد أطفال، رغم أن زوجي منفصل عن أم أولاده، وبينهما مشاكل كثيرة من قبل معرفة، فأنا لست سببًا ولا دخل لي بذلك، وأن الله يشهد على ذلك».

وطالبت الفنانة عايدة غنيم أن يتم مراعاة حياتها الخاصة، وعدم اتهامها بأي اتهامات باطلة.

يذكر أن آخر أعمال عايدة غنيم فيلم Skype وهو تأليف أحمد عاشور، وإخراج وائل عبدالقادر، بطولة عدد من النجوم الشباب، منهم: كريم الحسيني، محمود مهدي، أحمد منير، آسيا، عبدالله الكاتب، بمشاركة الفنانة القديرة آمال رمزي