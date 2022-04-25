انت الان تتابع خبر الخدمة المدنية تعلن عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. تنبيه هام بخصوص الإجازة الأسبوعية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إجازتي ذكرى يوم العمال العالمي اول مايو وعيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٣ هـ التي تبدأ يوم ۲۹ رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال وفقاً لنص المادة ( 3 ) من القانون رقم ( ۲ ) لسنة ٢٠٠٠م بشأن الاجازات والعطل الرسمية وذلك لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

واضافت: نظراً لانهما يتداخلان مع الاجازة الأسبوعية التي يعوض عنها ، فإن الاجازة الرسـمية تنتهي يوم السـابـع من شوال على ان يبدا الدوام يوم الثامن من شوال.

وختمت: تنتهز الوزارة هذه المناسبة لترفع أسمى آيات التهاني للقيادة السياسـية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهاتين المناسبتين .