شاهد .. برغم اعتزاله.. زوجة أدهم نابلسي ’’غير المحجبة‘‘ تشعل الأنترنت بجمالها الشديد .. لن تصدق من هي !! (صورة)

انت الان تتابع خبر برغم اعتزاله.. زوجة أدهم نابلسي ’’غير المحجبة‘‘ تشعل الأنترنت بجمالها الشديد .. لن تصدق من هي !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف المطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي، عن فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع إنستجرام، وظهر أدهم نابلسي، في الفيديو أثناء ترتيله القرآن الكريم بصوته.

وكتب فى تعليقه على الفيديو: "قُلۡ یَـٰعِبَادِیَ ٱلَّذِینَ أَسۡرَفُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوا۟ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِیعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِیمُ* ".

ويعتبر هذا الفيديو هو أول فيديو رسمي يظهر فيه أدهم نابلسي من خلال صفحته علي "إنستجرام"، بعد نشر فيديو اعتزاله الفن، وهو الفيديو الذي اثار الجدل حوله، وجعله يتصدر قوائم البحث وقتها، وظهر منذ ذلك الحين في عدد من الفيديوهات وهو يصلي في المسجد ويتلوا القرآن، لكن هذا الفيديو أول ظهور رسمي من خلال صفحته بعد فيديو خبر اعتزاله.

حياة أدهم الخاصة

بعد مشاركته في إكس فاكتور تزوج أدهم من فتاة أحبها من طفولته وتدعى ليليان وتبلغ من العمر 23 عاماً وهي بعيدة عن الوسط الفن وكشف أدهم نابلسي مؤخراً أنه لا يريد بتاتاً أن تخرج حياته الخاصة الى الاضواء.

ولم يصرح أدهم حتى الآن ما إذا كان رزق بأولاد وقد أثار الجدل بشكل كبير بين محبيه الذين طالبوه بمشاركتهم حياته الخاصة وبعض التفاصيل حباً به وبما يقدمه.

إعتزاله نهاية عام 2021

فاجأ أدهم نابلسي محبيه بإعلان إعتزاله الذي شكل صدمة في الوسط الفني إذ إنتقده البعض وأيده البعض من جهة أخرى. وأعلن أدهم إعتزاله بفيديو نشره عبر قناته الخاصة على يوتيوب.