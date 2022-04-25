شاهد .. لن تصدق من هي هذه الطفلة ذات الأسنان البارزة.. كبرت وأصبحت أجمل فنانة بالوسط الفني !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي هذه الطفلة ذات الأسنان البارزة.. كبرت وأصبحت أجمل فنانة بالوسط الفني !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

حققت صورة لطفلة بأسنان بارزة وابنتسامة لافتة تداولاً كبيراً في وسائل التواصل، لأنها تعود إلى فنانة شهيرة. الصورة هي من طفولة الفنانة اللبنانية سينتيا صاموئيل، والتي أصبحت اليوم أيقونة في الجمال وواحدة من أجمل الوجوه في الوسط الفني. وسينتيا روجر صموئيل عارضة أزياء وممثلة لبنانية، فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا وكذلك فازت بلقب ملكة جمال الكون لبنان 2015. وفي وقت سابق أثارت ​سينتيا صموئيل​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار صوراً لها مع الممثل ال​فلسطين​ي ​آدم بكري​، ما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن طبيعة العلاقة بينهما، خصوصاً أن آدم كان نشر عبر صفحته الخاصة صورة له مع سينتيا، خلال مشاركتهما في تظاهرة داعمة لفلسطين

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