شاهد .. مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ النجمة مي عز الدين أجابت بجرأة صادمة وصعقت الكل !!

انت الان تتابع خبر مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ النجمة مي عز الدين أجابت بجرأة صادمة وصعقت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة مي عز الدين، في يناير الماضي بعيد ميلادها الـ42 وتعتبر مي من أشهر العازبات في الوسط الفني.

ونرصد في السطور التالية أسباب عدم ارتباط مي عز الدين، وما هو مواصفات فتاة أحلامها بحسب تصريحاتها.

- أسباب تأخير الزواج

قالت الفنانة أنها لم تجد الرجل المناسب حيث لا تريد الزواج من أجل الزواج، بينما تريد أن يكون الزواج حياة مختلفة بالنسبة لها عن حياتها التي تعيشها حاليًا، كما أنها تريد رجلًا يحبها ويحتويها، وأن يكون مصدرًا من مصادر سعادتها، لكنها بالفعل لم تجد ذلك الرجل حتى الآن، وأنها تنتظر أن تتزوج بقلبها وليس عقلها وهو ما تسبب في تأخرها إلى الآن عن الارتباط.

- فتى أحلام مي عز الدين

قالت أنها تتمنى أن تجد رجلا يشببها في كل الصفات وأن يكون نسخة منها، وأن يكون ذا موقف ويحترم كلمته، فالرجل يُعرف بمواقفه وكلمته.

- قصة حبها للدبلة

قالت في أحدي البرامج التلفزيونية:"عشق شراء "الدبل" بأشكالها المختلفة، ولا أعرف ما سرّ العلاقة بين "الدبلة" والفتاة المرتبطة أو المتزوجة، لذا قررت ارتداء "الدبلة" قبل أن أتزوّج لحبي الشديد لها، وأمتلك الكثير منها، وأفضّلها على الخواتم".

وتشارك مي في السباق الرمضاني بمسلسل "جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى ومي عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.