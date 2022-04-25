شاهد .. لن تصدق كم تسلم ‘‘بدر بانون’’ نجم نادي الأهلي مقابل ظهوره في برنامج رامز موفي ستار.. مبلغ ضخم للغاية !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تسلم ‘‘بدر بانون’’ نجم نادي الأهلي مقابل ظهوره في برنامج رامز موفي ستار.. مبلغ ضخم للغاية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

حل المغربي بدر بانون لاعب النادي الأهلي ضيف حلقة اليوم ببرنامج رامز موفي ستار الذي يعرض على mbc حيث يتعرض للكثير من المغامرات والمفاجآت. وذكرت مصادر أن بدر بانون تسلم مبلغ 25 الف دولار مقابل ظهوره في الحلقة. وشهدت الحلقات الماضية استضافة عددا من نجوم الفن والرياضة ومنهم صابرين، درة، أحمد فتحي، عمرو السولية، نجلاء بدر، مايان السيد، حمو بيكا، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، هدى المفتي، تارا عماد ومحمد شريف وبيج رامي. الجدير بالذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

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