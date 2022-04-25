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الرياض - احمد صلاح - الريال اليمني يشهد أسوأ انهيار له منذ أسابيع أمام الدولار والسعودي.. آخر تحديث لأسعار الصرف الآن

إثراء ـ متابعة خاصة

شهدت العملة اليمنية، اليوم الإثنين، 25/نيسان/2022، تراجعا حادا أمام الدولار والسعودي في مدينة عدن وباقي المحافظات المحررة.

وبحسب مصادر مصرفية فقد تراجع الريال اليمني إلى أدنى مستوى له منذ إعلان نقل السلطة في البلاد، مسجلا 1060 ريالا لبيع الدولار الواحد بمدينة عدن مقارنة مع 965 ريالا أمس الاحد، في ذروة الطلب على العملات الاجنبية قبيل حلول عيد الفطر.

ووفق ذات المصادر، فقد تداول السعودي عند 270 للشراء و 280 للبيع.