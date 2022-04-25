شاهد .. لن تصدقوا من هي شقيقة رامز جلال.. ممثلة شهيرة اعتزلت الفن مؤخراً.. والمفاجأة في هويتها ! (صورة)

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انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هي شقيقة رامز جلال.. ممثلة شهيرة اعتزلت الفن مؤخراً.. والمفاجأة في هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)
بدأت مسيرتها الفنية وهي طالبة في الجامعة الأمريكية وقدمت عدة أدوار صغيرة، كان أول عمل فني لها في عام 1989 كانت سهرة تلفزيونية بعنوان قرص أسبرين.
وشاركت بعد ذلك في مسرحية بعنوان “عطية الإرهابية” والتي تم عرضها في عام 1992 وجسدت شخصية الفنانة سهير البابلي بعد أن اعتزلت الفن، شاركت بعد ذلك في مسرحية “الخديوي” مع الفنان الراحل محمود ياسين وذلك في عام 1993.
وتوالت أعمالها الفنية فقدمت دور فاطمة بنت عبد الملك وذلك في مسلسل “عمر بن عبد العزيز” مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة سوسن بدر ثم شاركت في “السقوط في الهاوية”، وكان من أبرز أدوارها هو مسلسل “هارون الرشيد” مع الفنان نور الشريف والذي تم عرضه في عام 1997.
كما أنها تألقت في فيلم “حلق حوش” والذي تم عرضه في عام 1997 وجسدت فيه شخصية سوسو الفتاة التي تعمل في البنك وشارك في بطولته النجم محمد هنيدي والفنان الراحل علاء ولي الدين والفنانة ليلى علوي وغيرهم.
إنها الفنانة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي وشقيقة الفنان ياسر جلال والفنان ورامز جلال، وولدت في عام 1970.
وبعد أن ابتعدت عبير عن الساحة الفنية لفترة عادت مرة أخرى وقدمت بعض الأعمال الفنية من مسلسلات دينية ومسرحيات أيضاً، وكان آخر أعمالها الفنية هو مسلسل “مش ألف ليلة وليلة” والذي تم عرضه في عام 2010 مع الفنان أشرف عبد الباقي ولم تقدم بعده أعمالاً فنية أخرى.
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