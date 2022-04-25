شاهد .. لن تصدق حجم ثروة النجم أبو تريكة التي أخفاها خوفا من الأنظار من الحسد.. رقم فلكي وضخم فاق المعقول !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر لن تصدق حجم ثروة النجم أبو تريكة التي أخفاها خوفا من الأنظار من الحسد.. رقم فلكي وضخم فاق المعقول !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار) يعتبر محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر وأكثرهم شعبية في العالم العربي وجمع النجم المصري ثروة لا يستهان بها خلال مشواره الكروي. وفي هذا الفيديو ستتعرف الثروة التي جمعها أبو تريكة من مشواره الكروي.

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