شاهد .. حلمي بكر يكشف بالتفصيل ما حدث في ليلة دخلته على سهير رمزي.. وصفاء أبو السعود بصدمة : ده حصل فعلاً ! (أسرار مثيرة)

انت الان تتابع خبر حلمي بكر يكشف بالتفصيل ما حدث في ليلة دخلته على سهير رمزي.. وصفاء أبو السعود بصدمة : ده حصل فعلاً ! (أسرار مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

يحظى الملحن الكبير حلمى بكر، بجماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، لأعماله الفنية المميزة التى مازالت خالدة فى أذهان جمهوره.

وتصدر حلمى بكر، مؤشرات البحث على مواقع التواصل المختلفة بعد إعلانه عدد زيجاته والتى تنوعت بين زيجات فنية زيجات من خارج الوسط الفنى.

وصرح بكر، خلال حلوله ضيفا على برنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب على قناة "النهار" قائلا: "تزوجت 13 مرة وحتى الآن لم أجد زوجة قادرة على فهم شخصيتى.. كلهم فهمونى غلط".

زواجه من سهير رمزي

سهير رمزي جمعتها قصة حب بالموسيقار حلمي بكر، والتي رواها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، قائلًا إنها بدأت من خلال أحد أستوديوهات التسجيل: «سمعت سهير بتقول لمامتها مين ده، وسألوا مهندس الصوت وقتها اسمه يونس، قالهم ده حلمي بكر، وقالوله عايزين نسلم عليه، وبعد الانتهاء خلصنا وأنا خارج سألتهم معاكم عربية قالوا لا، وخدتهم ووصلتهم».

ودخل حلمي بكر قلب سهير رمزي واطمأنت له والدتها الفنانة الراحلة درية أحمد، من الوهلة الأولى، رغم فارق العمر بينهما، إذ كانت لا تزال بعمر الـ16 عامًا، وهو في الـ22، حيث يتابع حلممي بكر: «بعد مرور 3 أيام كلمني المخرج فؤاد الألفي، وقالي عازمينك على الغدا، وقالي بالنص تعالى وسوسو اللي عمله الأكل، ومكنتش أقدر أفوت الفرصة دي».

وتابع الموسيقار حلمي بكر، خلال حديثه، قائلًا: «بدأت قصتنا في الظهور منذ المرة الأولى التي رأينا بعضنا البعض، في أول قاعدة، حددنا ميعاد الخطوبة، وكنت وقتها في بداية طريقي».

وفي حوار تلفزيوني سابق كشف حلمي بكر لصفاء أبو السعود قصة غريبة عما حدث له في ليلة الزفاف، وأكد أنه خرج من غرفة النوم قبل الدخلة عليها، وذهب ليصلح سيارة صديقه.

وسألته صفاء أبو السعود مصدومة: ده حصل فعلا؟ فرد قائلاً: نعم، اضطررت لذلك لأنه كان يضرب "الكلكس" فأزعجه وطالبه بالنزول ليه فوراً لإصلاح سيارته، فنزل وسط صدمة سهير رمزي، وحينما عاد بعد ساعات كانت يداه مملوءتان بالشحم وكان متسخاً.