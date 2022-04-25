شاهد .. طوني خليفة يؤكد فبركة برنامج رامز جلال ويكشف مالم يجرؤ غيرة الكشف عنه !! (تفاصيل وأسرار صادمة)

انت الان تتابع خبر طوني خليفة يؤكد فبركة برنامج رامز جلال ويكشف مالم يجرؤ غيرة الكشف عنه !! (تفاصيل وأسرار صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

صرح الإعلامي اللبناني طوني خليفة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج العرافة المذاع على شاشة المحور انه لا يعرف رامز جلال ولم يعرض عليه المشاركة في برنامجه (رامز واكل الجو) للمساعدة في الإيقاع بالنجوم بديلا لنيشان وبالتأكيد ليس طموحي بالحياة أن أقدم مقدمات لبرامج المقالب.

وأضاف طوني خليفة: "تقابلت مع نيشان وأخبرته بأنه يجب أن يعلم الخطأ الذي فعله معي فهى ليست غلطة مهنية"، مشيرا إلى أن وضعه الصحي لا يسمح بالظهور في برامج المقالب.

وختم بالإجابة عن سوائل بسمة وهبة عما يثبت ما قاله عن إن مقالب رامز جلال مفبركة، فأجاب: "بعد تلك الأزمة التي حدثت معي تحدثت في فيديو واتصلت بعدد من الفنانين اللذين كانوا سيقعون بنفس فخ المشاركة ببرنامج نيشان وأخبرتهم بأنها مقالب لرامز جلال وتفاجئت بالرغم من ذلك ظهورهم في البرنامج وعلمت أنهم طلبوا زيادة أجرهم بعد علمهم بالمقلب".