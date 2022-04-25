شاهد .. ظهور نادر لابن نادية الجندي من زوجها السابق عماد حمدي.. والمفاجأة بعمره الحقيقي والمخفي عن الكل !

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انت الان تتابع خبر ظهور نادر لابن نادية الجندي من زوجها السابق عماد حمدي.. والمفاجأة بعمره الحقيقي والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)
تناقلت موقع التواصل الاجتماعى، صورة لابن الفنانة نادية الجندى من زوجها الراحل عماد حمدى، وبسببها أثيرت الأقاويل فى موقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهرت نادية الجندى أصغر بكثير من ابنها.
ولكن الحقيقة أن الرجل الذى ظهر في الصورة هو ابن زوجها الراحل من زواجه الأول من الفنانة فتحية شريف، ويدعى نادر عماد حمدى، وأن ابن نادية الجندى من الراحل عماد حمدى يدعى هشام، والذى أنجبته عندما تمت عامها الـ 16، الظاهر في الصورة، والذي يبلغ من العمر 60 عاماً.
وقررت نادية الجندي الرد على الجميع، بنشر صورتها مع ابنها من عماد حمدي، ليتبين أن الشخص الموجود بالصورة المنتشرة عبر السوشيال ميديا ليس ابنها، وإنما ابن عماد حمدي من زوجته الأولى السيدة فتحية شريف.
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