شاهد .. بعد طلاقهما رسمياً.. لن تصدق كم هو فارق العمر بين أبو جبل وزوجته ملكة جمال الجزائر.. ستنصدم حتماً !!

انت الان تتابع خبر بعد طلاقهما رسمياً.. لن تصدق كم هو فارق العمر بين أبو جبل وزوجته ملكة جمال الجزائر.. ستنصدم حتماً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، الأميرة سمارة يحيى، ترند مواقع التواصل عقب انفصالها رسميا عن زوجها.

حسمت سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر السابقة جدل انفصالها وطلاقها من حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك محمد أبو جبل.

بشكل مفاجئ أعلنت الجزائرية سمارة يحيى انفصالها عن اللاعب محمد أبو جبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستقرام.

ولدت سمارة يحيى بمدينة بومرداش بشمال الجزائر عام 1992 وهي أصغر من أبو جبل بثلاث سنوات حيث ولد حارس المنتخب المصري عام 1989 بمحافظة أسيوط.

تخرجت في الجامعة وحصلت على بكالوريوس في التجارة والتسويق واستكملت دراستها في نفس المجال ببريطانيا غادرت للولايات المتحدة الأمريكية في ما بعد لدراسة فنون الاتصالات.

وبعد الانتهاء من الدراسة شجعتها شقيقتها لتدخل عالم الموضة وتصبح عارضة أزياء. قررت بعد تجربة عروض الأزياء أن تشترك في مسابقة ملكة جمال الجزائر عام ألفين وثمانية عشرة. واستطاعت أن تحصد اللقب بعد منافسة طويلة مع زميلاتها.

تزوجت سمارة من محمد أبو جبل في أبريل/ نيسان 2021 وسط حفل اقتصر على عائلتي العروسين بسبب انتشار وباء كورونا.

وسمارة يحيى أو "الأميرة سمارة" كما هو مكتوب على حسابها بموقع أنستقرام حصلت على لقب ملكة جمال العرب في عام 2019، إلا أنه تم سحب اللقب منها في عام 2020، لكن سمارة قالت إنها ترفض هذا القرار ولا تزال تعتبر نفسها ملكة جمال العرب.