شاهد .. هذه الطفلة كبرت وأصبحت ممثلة شهيرة وبطلة فيلم الهلفوت.. انفصلت عن زوجها بسبب الخيانة وتشارك حالياً بموسم دراما رمضان.. لن تصدق من هي ؟؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت وأصبحت ممثلة شهيرة وبطلة فيلم الهلفوت.. انفصلت عن زوجها بسبب الخيانة وتشارك حالياً بموسم دراما رمضان.. لن تصدق من هي ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداولت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على أنستجرام صورة لطفلة ومكتوب عليها أنها لممثلة مصرية مشهورة.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور معها وأثارت حالة من الجدل في التعليقات منقسمين على من هى هذه الفنانة.

إنها النجمة المصرية “فريدة سيف النصر” التي نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“، صورة لها من عمر الطفولة.

وعلّقت “سيف النصر” على صورتها قائلة: « ياريت نرجع للأيام دي ونختار من اول وجديد كل حاجه ونفضل ملمومين بابا جلال واخويا حموده الله يرحمهم ويخلليلنا امي يارب يخلليها وسيف النصر اللي في لندن وبدر الدين الله يبارك فيهم وفتونه يارب خلليهم وابني نور عيني محمد وبناته وانا (فريده جلال سيف النصر) لما كنت دودو..ديدي..دوددا..آه ياأيام».

وُلدت الفنانة فريدة سيف النصر في حي العجوزة في مدينة القاهرة في 10 من شهر سبتمبر عام 1959م، وسُمِّيَت على اسم جدتها، درست الإبتدائية في مدرسة النهضة في حي العجوزة، ثمَّ انتقلت إلى مدرسة القومية في المرحلة الإعدادية والثانوية، ثمَّ التحقت بكلية الفنون الجميلة في الزمالك.

مسيرة فريدة سيف النصر الفنّية كانت بداية فريدة سيف النصر الفنية في مسابقة جمال الصيف، وذلك في عمر 16 سنة عندما ظهرت على غلاف مجلة السينما والناس، وكان يُديرها الدكتور عبد المنعم سعد، وخلال اختبار حصلت على إعجاب النقاد الممثلين، مثل: نيللي، وجورج سيدهم، وحسين فهمي وغيرهم، وحصلت على عقود عمل كثير بعد ذلك؛ فقد أحبّت فريدة التمثيل.

يُشار إلى أنَّ المخرج حسام الدين مصطفى كان من أوائل الذين اكتشفوها، وبعدها أدخلهاالممثل جورج سيدهم إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح الكوميدية، وانطلقت بعدها في عالم الفن من خلال المشاركة في الكثير من الأعمال الفنية.

أعمال فريدة سيف النصر شاركت فريدة سيف النصر في الكثير من الأعمال الفنية المختلفة ومن أهم أعمالها السينمائية: ( الهلفوت مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة). ومن أهم أعمالها التليفزونية: (بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا).

من هو زوج فريدة سيف النصر؟ وتزوجت فريدة سيف النصر في سن صغيرة من اللواء أسامة الشافعي، ولم يكن هذا الزواج برضاها حيث أن والدها أجبرها على ذلك، وذلك بسبب تمثيلها في أحد الأفلام وهي صغيرة فأعجب بها الكثير فقام والدها بتزويجها من أجل أن تكون مسؤولة عن منزل وأسرة، وقد أنجبت فريدة إبنها الوحيد “محمد” ولكنها أنفصلت عن زوجها بسبب خيانته لها، ولم تتزوج بعد ذلك وقررت الإهتمام بإبنها، وذلك بحسب تصريحاتها.

فريدة سيف النصر بمسلسل «رانيا وسكينة» رمضان 2022 من ناحية أخرى، تخوض الفنانة فريدة سيف النصر تجربة الدراما الكوميدية في موسم رمضان 2022 الحالي، وذلك من خلال «مسلسل رانيا وسكينة»، الذي تشارك في بطولته بجانب روبي، مى عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، وعدد أخر من النجوم

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد شاركت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير «فيسبوك»، صور لها من كواليس مسلسلها الجديد “رانيا وسكينة” بصحبة أبطال العمل.