شاهد .. سألوا الإعلامية مفيدة شيحة عن سبب طلاقها وخراب بيتها.. فأجابت بجرأة غير مبسوقة ودون خجل !!

انت الان تتابع خبر سألوا الإعلامية مفيدة شيحة عن سبب طلاقها وخراب بيتها.. فأجابت بجرأة غير مبسوقة ودون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

السيدة مفيدة شيحة هي اعلامية مصرية، ولدت في 6 سبتمبر 1971. شاركت في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية .

وتخصصت الإعلامية في برامج المنوعات، منها: سكوت حنغني، دقيقة مفيدة، الستات مايعرفوش يكدبوا، الشيف ومفيدة في قناة cbc.

كشفت الإعلامية المصرية الكبيرة مفيدة شيحة في أحد اللقاءت التلفزيونية عن تفاصيل طلاقها وخراب بيتها بعد أسئلة وجهتها المذيعة بهذا الخصوص.

كشفت أسراراً صادمة عن قَصّة زواجها وطلاقها، وقالت إنّها كانت صغيرة في العمر عندما تَزَوّجت، ولم تبلغ 24 عاما وقتها، وقد تزوجت بعد رفض طويل من أسرتها، وعاشت مع زوجها لمدة عام ونصف العام فقط.

ورغم ذلك اكتشفت خيانته في ذلك الوقت، وقالت إنّها شَعُرَت بأنّه يريد الانتقام منها ومن أسرتها بسبب رفضهم له لفترة طويلة من خلال خيانتها، لذلك انفصلت عنه بعد اكتشافها لخيانته.

كما وقالت مفيدة شيحة إنّها اكتشفت بعد ذلك أنّها لم تَكُن تُحِبّ زوجها ولم يكن يحبها أيضاً، بدليل ما حدث لزيجتهما وعدم استمرارها وخيانته لها، مشيرة إلى أنّها عَاشت سنة صعبة وقت طلاقها.

وبسبب وفاة والدها في الفترة نفسها، وكذلك إنجابها لابنتها، وظلت لفترة تَرعى ابنتها الرضيعة بعد الطلاق، لذلك قَرّرت البحث عن عمل ودخول مجال الإذاعة وتقديم البرامج، وعاشت بدايات صعبة أيضاً بسبب عملها ورعايتها لابنتها، ولكنّها كانت فترة مفيدة لها لكي تتجاوز كل الصعوبات العائلية التي مرت بها.