شاهد .. هل تصوم في رمضان ؟؟ .. رد مفاجئ من اللاعب أشرف حكيمي صدم كل الوسط الكروي !!

انت الان تتابع خبر هل تصوم في رمضان ؟؟ .. رد مفاجئ من اللاعب أشرف حكيمي صدم كل الوسط الكروي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

شارك النجم المغربى أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو قصير عبر ستورى حسابه على إنستجرام لزميله فى النادى الفرنسي كيليان مبابي، وهو يعيش معه أجواء شهر رمضان المبارك.

وظهر في الفيديو الذى نشره حكيمي عبر حسابه على إنستجرام، كليان مبابى وهو يصب الشاي المغربى، مع تعليق "أجواء رمضان".

وولد حكيمي في أسرة فقيرة للغاية، حيث كان يعمل الأب بائعًا متجولًا، ووالدته عاملة نظافة منزلية، ولكن هذا الأمر لم يمنعهما من تعليم أولادهم الثلاثة أهمية الصلاة والصيام والحفاظ على تعاليم الدين.

ويحافظ حكيمي على أداء فريضة الصلاة وتعاليم الدين والصيام بشكل كبير، ليكون مثالًا رائعًا في تصحيح الصورة عن الشاب العربي المسلم في أوروبا، كذلك يحرص على تهنئة المسلمين حول العالم، بحلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر والأضحى المبارك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الصيام في أيام المباريات، قال حكيمي: "لا أنكر صعوبة الموقف، لكنها تضحية مهمة لثقافتي التي أهتم بها حقًا، الأهم هو استعادة الطاقة والراحة بشكل جيد".

وكان المغربي الدولي قد انضم بعقد نهائي إلى إنتر ميلان في 2020 بعد أن قضى عامين معاراً إلى بوروسيا دورتموند، وذلك مقابل نحو 40 مليون يورو قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة كبيرة أخرى بعدها بعام واحد مقابل 68 مليون يورو.