شاهد .. طلعت مبتعرفش تصلي ياجدعان.. خطأ فادح وكارثي لـ’’إلهام شاهين‘‘ في مسلسل بطلوع الروح يفجّر الأنترنت.. ورد ناري من الأخيرة!!

انت الان تتابع خبر طلعت مبتعرفش تصلي ياجدعان.. خطأ فادح وكارثي لـ’’إلهام شاهين‘‘ في مسلسل بطلوع الروح يفجّر الأنترنت.. ورد ناري من الأخيرة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت النجمة المصرية إلهام شاهين التي تخوض الماراثون الرمضاني الجاري بمسلسل بطلوع الروح حالة من الجدل بعد ارتكابها خطأ فادح في المسلسل عرضها لانتقادات حادة.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل ظهرت الفنانة إلهام شاهين بدور "أم جهاد" قائدة لواء "الخنساء" في ولاية الرقة، التي تقوم بتنفيذ عقاب على إحدى السيدات التي حاولت الهرب وتجلدها 50 جلدة.

وبعدما تنهي مهمتها تذهب للصلاة، وفي المشهد تقوم "أم جهاد" بوضع "سجادة الصلاة" على الأرض ولكن بشكل غير صحيح، لتضع المكان الذي من المفترض أن نضع عليه الرأس مكان القدم.

وأثار المشهد سخرية كبرى على وسائل التواصل وهاجم الكثير إلهام شاهين، وقال أحدهم: دي طلعت مبتعرفش تصلي يا جدعان.

وردا على سؤال تعرضتي للسخرية بسبب خطأك في اتجاه وضع سجادة الصلاة ردت النجمة المصرية قائلة: "للوهلة الأولى أمسكتها بالاتجاه الخطأ في يدي، لكن عندما وضعتها على الأرض وضعتها في الاتجاه الصحيح أثناء الصلاة".

وعلقت إلهام شاهين على الهجوم على المسلسل قبل عرضه بالقول:"الأمر بالنسبة لي غريب، لم أرى أحد يهاجم عمل بسبب صورة أفيش لأنها لم تكن تدعو للهجوم، فأنا كنت مرتدية زي داعش مثلما رأينا في الفيديو ولم يكن هناك إبداع أو ابتكار".

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.