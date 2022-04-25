شاهد .. لن تصدق من هي والدة الفنانة سماح أنور ؟؟ .. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه والمفاجأة هويتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي والدة الفنانة سماح أنور ؟؟ .. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه والمفاجأة هويتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

استطاعت الفنانة سماح أنور، أن تخطف الأنظار رغم ابتعادها عن التمثيل بشكل رسمي وظهورها فقط كضيفة شرف في عدد من الأعمال التلفزيونية القليلة.

ولدت الفنانة"سماح أنور" في 22 أبريل سنة 1965 من مواليد القاهرة، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة القاهرة.



سماح أنور هي ابنة، الكاتب أنور عبد الله و الفنانة الراحلة سعاد حسين التي اشتهرت بالعديد من الأدوار أبرزها شخصية فردوس في مسلسل يوميات ونيس، والعائلة والناس، والأصدقاء، وغيرهم.



وشركت "سماح أنور" في مسلسلات كثيرة منها، سنبل بعد المليون، رأفت الهجان، ذئاب الجبل، أوراق مصرية، أوراق الخريف، رجل في زمن العولمة، أزهار، وغيرها.

ومن أبرز أفلامها أيضا بيت القاصرات، الفريسة، رجل لهذا الزمان، السجينتان ، المشاغبات فى خطر، امرأة واحدة لا تكفى ليلة ، أبو كرتونة، ليلة عسل.

واختفت سماح أنور عن الساحة الفنية حوالي 4 سنوات بعدما تعرضت لحادث خطير عام 1998، وإجرائها حوالي 42 عملية جراحية حتى استعادة صحتها.

وتزوجت سماح أنور مرة واحدة فقط في حياتها ولم تكررها وكانت الزيحة من والد ابنها "أدهم" وقد أخفت قصة زواجها، وانجابها لابنها أدهم حيث سبق وصرحت انه ابنها بالتبني حيث كانت قد تزوجت من عاطف فوزي والد ادهم في السر إلا أنه رحل وهي حامل في أدهم في الشهرالرابع ،وقررت الاعتراف به عندما بلغ الطفل سن الـ7 سنوات.

الجدير بالذكر أن الفنانة سماح أنور، قد اثارت الجدل في الاونة الاخيرة وذلك بعد سخريتها من النجم العالمي فان دام، لمشاركته في برنامج مقالب رامز جلال لهذا العام "رامز موفي ستار".